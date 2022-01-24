Начало парализовать ноги: в Украине у ребенка обнаружили полиомиелит

Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.
В Украине у ребенка обнаружили полиомиелит. Как сообщает Минздрав, у маленького пациента зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.
"У малыша не было прививки против полиомиелита. Как сообщила мать ребенка, семья решила отказаться от вакцинации", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.
В Минздраве отмечают: что лекарств против полиомиелита не существует.
Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.
Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют против полио 6 раз:
- на 2 и 4 месяц рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);
- на 6 и 18 месяц, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).
6 доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь.
Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.
Справка:
Полиомиелит - это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полио зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.
Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях безплатно, отмечают в Минздраве.
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Вакцинация детей от коронавируса в Украине
В конце октября этого года Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19 в Украине. Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
Прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины. Среди противопоказаний – наличие серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины, или детский мультисистемный воспалительный синдром, будут рекомендовать отсрочку вакцинации.
Также в Минздраве объяснили, что важным условием для COVID-вакцинации является наличие других прививок, которые соответствуют возрасту ребенка.
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