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Начало парализовать ноги: в Украине у ребенка обнаружили полиомиелит

24 января 2022, 21:47

Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

вакцина, дети
Вакцинация от полиомиелита / reuters, pixabay

В Украине у ребенка обнаружили полиомиелит. Как сообщает Минздрав, у маленького пациента зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.

"У малыша не было прививки против полиомиелита. Как сообщила мать ребенка, семья решила отказаться от вакцинации", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

В Минздраве отмечают: что лекарств против полиомиелита не существует.

Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является прививка.

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Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют против полио 6 раз:

  • на 2 и 4 месяц рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);
  • на 6 и 18 месяц, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

6 доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь.

Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.

Справка:

Полиомиелит - это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полио зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.

Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях безплатно, отмечают в Минздраве.

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Вакцинация детей от коронавируса в Украине

В конце октября этого года Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19 в Украине. Вакцинировать рекомендуется детей в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Прививки не должны делать тем подросткам, у которых есть противопоказания к компонентам вакцины. Среди противопоказаний – наличие серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины, или детский мультисистемный воспалительный синдром, будут рекомендовать отсрочку вакцинации.

Также в Минздраве объяснили, что важным условием для COVID-вакцинации является наличие других прививок, которые соответствуют возрасту ребенка.

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