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"Надо было найтись 20 военным": Арестович пожалел, что в 2014-м в Крыму не стреляли

6 сентября 2021, 17:37
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По словам Алексея Арестовича, ему жаль, что в Крыму не было прямой команды стрелять и некому было бы эту команду выполнять.

Крым
Арестович пожалел, что в 2014-м в Крыму не стреляли / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Крым в 2014 году нужно было защищать от аннексии Россией со стрельбой - и тогда, по его мнению, Крым мог бы остаться украинским.

"Помните, как мы все сдались в Крыму? У россиян, сейчас это доподлинно известно, команда была очень чёткая из Москвы, если в Крыму начинается стрельба, и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берет. Надо было найтись 20 военным, которые бы не побоялись и выстрелили, потому что они обязаны были это сделать как военные. Но мы этого не сделали, потому что был тотальный моральный обвал – командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав", – рассказал Арестович в интервью на YouTube-канале Ukrlife.

По словам Алексея Арестовича, ему жаль, что в Крыму не было прямой команды стрелять и некому было бы эту команду выполнять.

"Как только начали стрелять в Мариуполе, когда выстрелил командир "Барсуков" Сухаревский, подполковник морской пехоты, который сейчас командует отдельным 503-им батальоном, тогда он выстрелил в Славянске по группе Гиркина, которая приехала атаковать "Альфу". Вот, когда находится первый, кто стреляет, или последний, кто не сдается, тогда можно сохранить управляемость выхода из ситуации и всего остального. Но не нашлось. Жаль", – заявил советник руководителя ОП.

Аннексия Крыма - о чем сообщалось ранее:

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем.

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Бывший глава Верховной Рады и исполняющий обязанности президента Александр Турчинов заявил, что Украина смогла бы защитить автономную республику Крым от аннексии России, если бы в свое время не было отказа от ядерного оружия, раздела Черноморского флота и создания там мощной военной базы.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что если бы он был главой государства в 2014 году, то Киев не допустил бы аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

viber
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