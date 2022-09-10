"Надо остановиться": эксперт дал тревожный прогноз по контрнаступлению ВСУ

ВСУ в Купянске / Фото Facebook

Известный военный эксперт Олег Жданов проанализировал ситуацию вокруг стремительного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Он прогнозирует, что завершающий этап войны России против Украины будет представлять собой контрнаступление ВСУ и освобождение украинских территорий. В эфире канала FreeДом эксперт спрогнозировал, что этот период будет долгим и скачкообразным.

"Этот этап теперь будет длиться до самого конца войны Он будет долгим, с переменным успехом, не везде у нас будет получаться быстро, как это получается сейчас. Контрнаступление будет происходить скачкообразно", считает собеседник.

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Вместе с тем он пояснил, что несмотря на то, что ВСУ освободили довольно большой кусок территории, надо на каком-то этапе остановиться и закрепиться.

"Надо перегруппировать силы, надо понимать, какую территорию мы должны оборонять в случае контрудара РФ", – добавил Жданов.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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