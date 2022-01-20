Нафтогаз переводит свои ТЭЦ на солому и щепу: компания ищет поставщиков

"Нафтогаз" переводит свои ТЭЦ на солому и щепу / УНИАН

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" — "Нафтогаз Тепло", которая управляет рядом ТЭЦ, намерена использовать в их работе щепки и солому.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил руководитель компании Виталий Михайле.

Для этого будут привлекать бизнес, ищут поставщиков. По словам руководителя "Нафтогаз Тепло", это может стать взаимовыгодным бизнесом как для компании, так и для местных предпринимателей.

"Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор", - отметил Михайле.

Читайте такжеКак сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схемуПо его словам, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно уже конце апреля текущего года.

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"Мы ничего не будем выдумывать. Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в ВИЭ: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы. Пример модернизации датского города Орхус, второго крупнейшего города Дании. Община имела станцию на угле и за восемь лет она стала совсем другой: получила генерацию с помощью теплового насоса, ветрогенерацию и генерацию по сжиганию биомассы. А самое главное – тариф для потребителя не вырос", – отметил Михайле.

Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.