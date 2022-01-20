УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нафтогаз переводит свои ТЭЦ на солому и щепу: компания ищет поставщиков

20 января 2022, 14:38
Прослушать новость
Остановить

Изменения планируют начать уже конце апреля текущего года

"Нафтогаз" переводит свои ТЭЦ на солому и щепу / УНИАН

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" — "Нафтогаз Тепло", которая управляет рядом ТЭЦ, намерена использовать в их работе щепки и солому.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил руководитель компании Виталий Михайле.

Для этого будут привлекать бизнес, ищут поставщиков. По словам руководителя "Нафтогаз Тепло", это может стать взаимовыгодным бизнесом как для компании, так и для местных предпринимателей.

"Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор", - отметил Михайле.

Читайте такжеКак сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схемуПо его словам, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно уже конце апреля текущего года.

Реклама

"Мы ничего не будем выдумывать. Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в ВИЭ: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы. Пример модернизации датского города Орхус, второго крупнейшего города Дании. Община имела станцию на угле и за восемь лет она стала совсем другой: получила генерацию с помощью теплового насоса, ветрогенерацию и генерацию по сжиганию биомассы. А самое главное – тариф для потребителя не вырос", – отметил Михайле.

Ранее глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко рассказал, какую цену на газ потребителям ждать в 2022 году.

Он напомнил о том, что Нафтогаз продает "голубое топливо" газопроставляющим компаниям по единой цене и на равных условиях, однако в дальнейшем газ перепродается уже по разной стоимости.

Автор: Сергей Кущ
viber
Нафтогаз новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Нафтогаз переводит свои ТЭЦ на солому и щепу: компания ищет поставщиков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиГороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудности Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВзлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголя В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитВ моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодит Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя женитьсяСвадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую водуКрещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду
14:57

Удар Байдена по банкам РФ и угроза "гражданской войны" в Украине: у Путина разразились заявлением

14:50

Угроза реальная: у Зеленского оценили сценарий российского вторжения

14:48

Два дня ада: в Киеве пенсионер-маньяк издевался на 25-летней девушкойВидео

14:42

"Подруга дала на хранение": во Львове у судьи из кабинета украли 120 тысяч долларов

14:38

Нафтогаз переводит свои ТЭЦ на солому и щепу: компания ищет поставщиковВидео

Реклама
14:18

Тину Кароль в сексуальном корсете держат в заложниках: "Это издевательство!"Видео

14:07

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

13:57

Руководство ОГТСУ некорректно проводило учет государственного имущества, занижая свою прибыль – нардеп

13:57

"Ураганы", "Грады" и броневики: РФ перебрасывает новые силы на границу УкраиныВидео

13:50

"400-500 тысяч": экс-глава разведки спрогнозировал, сколько войск нужно Кремлю для атаки на Украину

13:43

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

13:26

США вооружат Украину: Кулеба анонсировал новые поставки летального оружияВидео

13:11

Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться

13:00

Гороскоп на завтра, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

12:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

12:50

"Дача" с садом на крыше многоэтажки: в Киеве Петр Алексеевич отличился наглым самостроем

12:43

В Украине началась новая вспышка коронавируса - ЛяшкоВидео

12:38

Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаВидео

12:32

"Профессиональный провокатор": Арестовича внесли в базу МиротворцаВидео

12:29

Четыре года лечения и 13 часов операции: украинские врачи спасли здоровье 11-летнему мальчикуВидео

Реклама
12:17

"Большая стройка": на обходе Хотина уложили нижний слой асфальта

12:08

Мог стать свидетелем преступления: жители Акимовки озвучили мотив жестокого убийства 11-летнего МаксимаВидео

11:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

11:30

Заразилась намеренно, чтобы не прививаться: чешская певица-антивакцинатор умерла от коронавирусаВидео

11:20

Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ, после вторжения они не имеют смысла - Axios

11:14

"Новая" война с Россией: почему у украинцев такая короткая памятьмнение

11:09

В России возмущены военной поддержкой Украины Западом: Захарова пугает "военными провокациями"Видео

11:04

Госдеп разрешил странам Балтии отдавать Украине американское оружие

10:44

Байден не будет направлять войска в Украину даже в случае вторжения РФ - Associated Press

10:36

Юрий Романенко. Россия и Запад повышают ставки, а Украина не пугаетсяВидеоблоги

10:26

Ляшко перечислил основные отличия Омикрона от других штаммов

10:20

Приехал с заработков, а мать и трое детей горели в доме: детали трагедии на ЧерниговщинеВидео

09:33

Курс доллара уже достиг годового максимума: как проделки Путина "топят" украинскую гривнуВидео

09:23

Байден намекнул на допустимость "небольшого вторжения" РФ, в Киеве шокированы - CNN

08:55

Почему топ-чиновники США зачастили в Украину?мнение

08:50

Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

08:35

Коронавирус в Украине установил первый антирекорд 2022 года: более 18 тысяч больных за сутки

08:12

Отдал банку машину и остался должен: ПриватБанк обвинили в самовольном повышении кредитных процентов

08:10

США готовят новые санкции против РФ, в списке - дочери Путина и Кабаева

07:17

Байден сравнил возможное вторжение РФ в Украину со Второй мировой войнойВидео

Реклама
07:10

Нагнетания Запада и сюрпризы от РФ: Арахамия оценил ситуацию с опасностью военной атаки на УкраинуВидео

06:37

Отрежут РФ от доллара: Байден пригрозил Путину санкциями в случае вторжения в Украину

06:10

Военная операция России и гарантии Украине: дипломат раскрыл риторику МосквыВидео

06:08

"Мыльный пузырь" Порошенкомнение

06:00

Какой будет погода в Украине весной 2022: киевлян ждет классический март, сырой апрель и холодный май

05:50

Большинство побочных реакций от COVID-вакцины вызваны самовнушением: результаты исследования

05:40

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

05:02

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

04:41

Топ-5 комнатных растений, которые принесут семейное счастье и помогут найти любовь

04:37

Ким Кардашьян показала свою необъятную "корму" в крохотном бикини

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять