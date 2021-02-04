Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона

Выселение / УНИАН

В среду, 3 февраля 2021 года, депутаты Рады IX созыва приняли в первом чтении законопроект № 4333 ‒ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья". Документ прокомментировали юристы для портала Юрлига.

Авторы проекта предусмотрели внесение изменений в статью 162 "Нарушение неприкосновенности жилья" Уголовного кодекса Украины, которые предполагают усиление уголовной ответственности за незаконное выселение из жилья и совершение таких действий по квалифицирующим признакам.

В частности:

за незаконное выселение из жилья предложено наказывать штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемого налогами дохода граждан (НДМГ ‒ от 170 тысяч до 255 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

За такие же действия, которые совершены по предварительному сговору группой лиц, либо служебным лицом, либо с применением насилия, либо с угрозой его применения предложено наказывать штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч НМДГ (от 255 тысяч гривен до 425 тысяч гривке) или лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

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