"Наши все в панике": в войсках РФ жалуются, что ВСУ блокируют их наступление на Харьковщине

Армия РФ уже месяц не может пойти в наступление на Харьковщине из-за действий ВСУ - СБУ / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Силы обороны Украины устроили блокаду попыткам войск России перейти в наступление в Харьковской области и наносят удары по оккупантам и их технике. Захватчики признают высокий уровень подготовки украинских военных и не хотят идти в атаку из-за серьезных рисков. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

В опубликованном спецслужбой разговоре один российский военный говорит другому, что на Харьковщине оккупанты уже месяц не могут приступить к наступлению. Украинские войска оказывают эффективное давление на противника.

Читайте такжеРоссия перебрасывает войска в Белгородскую область, но Харьков не возьмут – Арестович"Да уже месяц в этой деревне сидим! [Совсем] (неценз.) в наступление не можем двинуть нормально. Укры [бьют] (неценз.) и [бьют] (неценз.), наше подразделение, не дают двинуться", - говорит солдат.

Кроме того, он признает высокий уровень подготовки ВСУ и эффективность работы украинских войск. По этой причине среди военных РФ нет желающих идти в атаку.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление уходить. Технику [разбили] (неценз.), минометы [разбили] (неценз.) - все [плохо] (неценз.), остались без [ничего] (неценз.). Вот наступление. И так неделю…", – пожаловался российский военный.

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Ситуация в Харькове и Харьковской области

Войска РФ продолжают обстрелы Харькова и области. Захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары. Страдают и гибнут мирные люди.

11 июля российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом оказались Слободской и Основянский районы города. Известно о 31 пострадавшем. Погибли 3 человека.

В американском Институте изучения войны считают, что Кремль планирует аннексировать не только оккупированные районы Херсонской и Запорожской области. По мнению специалистов, Москва может рассматривать сценарий "присоединения" к территории РФ и захваченных земель в Харьковской области.

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