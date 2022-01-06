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Нашли мертвыми только на четвертый день: подробности жуткой гибели семьи в Одесской области

6 января 2022, 09:49

Шансов выжить у них не было, говорят эксперты.

В Одесской области погибла семья из пяти человек / скриншот с видео

В Одесской области в новогоднюю ночь погибли двое взрослых и трое малолетних детей. Их в частном доме нашли мертвыми только на четвертый день друзья хозяина.

Когда сломали входную дверь, увидели генератор, угарный газ от которого и убил людей, рассказали в сюжете "ТСН".

Хотели отметить Новый год за городом

41-летний айтишник Георгий Головин привез в загородный дом мать-пенсионерку и троих своих племянников - двух девочек пяти и семи лет и их девятилетнего брата. Недавно его сестра умерла, и мужчина собирался стать опекуном для своих несовершеннолетних племянников, говорят местные.

"Не успел. Он говорил, что оформляет, делает документы, чтобы усыновить и удочерить, но видите какая судьба. Не удалось ни удочерить, ни усыновить", – рассказывает местный житель Сергей Сичкаренко.

Читайте также"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпаласьСемья успела запустить в полночь праздничный фейерверк, поздравить друзей и соседей, и вдруг около часа ночи по всему району выключили свет. Чтобы это не испортило празднование, Георгий вытащил из гаража генератор.

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"Генератор он купил перед Новым годом. Такая трагическая ошибка. Видно, свет выключили, обрадовался и начал наспех его быстро включать. А генератор в доме стоял, где закрыта комната: нет вытяжки, ничего", – рассказал глава садового общества Александр Мерецкий.

Тревогу забили коллеги

"Они вчера утром заехали и говорят, что он их поздравил с Новым годом еще и они поздравили его в 12 ночи, а потом он на связь не выходил", – рассказывает охранник Владимир Ковальчук.

В дом, где стоял автомобиль Юрия, вызвали полицию. Когда сломали дверь и вошли внутрь, увидели жуткую картину.

"Дети с игрушками лежали на диване. Как играли, смотрели телевизор, так и остались", – рассказывает местный житель Сергей Сичкаренко.

Обычный генератор погубил семью

Эксперт рассказал, что в жилом помещении никогда нельзя использовать генератор. В трагической истории в Одесской области генератор в закрытом помещении мог работать несколько часов. А это значит, что шансов спастись у семьи не было.

Напомним, событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой определят окончательную правовую квалификацию случившегося.

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Автор: Сергей Кущ
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угарный газ новости Одессы
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