"Нашли на улице": под Харьковом дети наелись крысиного яда

Под Харьковом дети отравились крысиным ядом / УНИАН

Под Харьковом в селе Липцы четверо детей отравились крысиным ядом. Пострадавшим 2, 5, 6 и 8 лет, их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Kharkiv Today.

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сообщил Забашта.

Читайте такжеВ колледже Тернополя - массовое отравление учеников

На место происшествия также прибыла полиция. На месте силовики выяснили, что дети игрались дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как ранее писал Главред, в Печерском районе Киева целая семья отравилась из-за блинов, в частности, пострадали дети в возрасте 3 и 6 лет.

Напомним, в начале сентября прошлого года в Киеве было зафиксировано массовое отравление шаурмой. Были госпитализированы студенты, которые покупали шаурму в одном киоске.