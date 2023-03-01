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"Наступление происходит никак": военный эксперт пояснил, как оккупанты сели в лужу с атаками на ВСУ

1 марта 2023, 10:42
Если путинский режим уже марте не объявит новую волну мобилизации, то ему не хватит человеческого ресурса для затяжной войны, считает эксперт
ВСУ, Коваленко
Оккупанты сели в лужу с атаками на ВСУ: объяснение эксперта / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Наступление русских оккупантов на позиции ВСУ по состоянию на сегодня объективно хилое и имеет очень низкий результат. Об этом в интервью Главреду сказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Россияне теряют большие ресурсы возле Угледара, до марта так и не захватили Бахмут и даже не взяли его в полноценное окружение. На Луганщине также фактически ничего не происходит – накоплены ресурсы, но все стоят. Нет большого наступления, потому что есть значительное количество факторов, которые нивелируют идеи по марш-броску на Купянск, Лиман и так далее. То есть сейчас россияне теряют личный состав, технику под постоянным огневым влиянием и в боестолкновениях с ВСУ, но масштабного результата не имеют ни на Луганщине, ни возле Бахмута. Марьинка, Авдеевка не захвачены, Северск не окружен", ‒ говорит специалист.

Как говорит Коваленко, если путинский режим уже в марте не объявит новую волну мобилизации, то ему может не хватить человеческого ресурса для затяжной войны.

видео дня

"Так или иначе, но российское военно-политическое руководство уже в марте должно объявлять мобилизацию, потому что им может не хватить человеческого ресурса для затяжной войны, о которой они постоянно говорят", ‒ сказал он.

Как считает Коваленко, русские оккупанты изначально ставили себе нереальные планы ‒ в марте прорваться на административную границу Донецкой области.

"Само наступление происходит никак, потому что тот ресурс, который они накапливали, та пропаганда, которой они насыщали информационное пространство, о "большом наступлении" не соответствует действительности, потому что ничего похожего на это не происходит. Даже Белогоровку, которая находится непосредственно в балке влияния со стороны российских оккупантов и является очень выгодным трамплином для контрнаступления в направлении лисичанско-северодонецкой агломерации, россияне не могут захватить. Зато ее уже в течение нескольких месяцев пытаются штурмовать, но у них ничего не получается. Поэтому это наступление на сегодня хилое и имеет очень низкий результат. Наступление можно сравнивать с захватом поселка, уже стертого с лица земли, но эпической составляющей в нем нет. Россияне вообще ставили себе планы в марте выйти на админграницу Донецкой области, но мы понимаем, что это нереально", ‒ подытожил эксперт.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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