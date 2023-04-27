"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

Российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение. Главному управлению разведки Украины известно о планах захватчиков.

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Андрей Юсов рассказал о планах российских оккупантов / Фото: УНИАН, Минобороны РФ

Украинской разведке известно о наступательных планах российских оккупантов. Враг пытается улучшить свое тактическое положение в Бахмуте и Марьинке. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"ГУР известно о планах врага. Несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение. В частности, мы говорим о Бахмуте и Марьинке, и в целом ситуацию на востоке", - сказал он.

При этом, по его словам, если говорить в целом о всей линии фронта, то в основном наблюдаются попытки перейти к обороне.

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Юсов добавил, что говорить о том, что готовятся новые масштабные наступательные действия, разведка не может.

"Собственно, вот это так называемое зимнее "большое" наступление у оккупантов закончилось большим пшиком", —сказал представитель разведки.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают готовиться к контрнаступательной операции. Украинский народ верит в победу и решительно настроен освободить свои территории. Ситуация на фронте сложная, но украинцы не сдаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 24 апреля.

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины будет достаточно мощным. По его прогнозу, ВСУ могут пойти вперед в конце мая-начале июня.

В Институте изучения войны считают, что Россия может применить корабли Черноморского флота, чтобы попытаться отразить контрнаступательную операцию сил обороны Украины на юге, особенно в условиях продвижения боевых действий к побережью. Однако маловероятно, что оккупантам удастся достичь своих целей. ВСУ уже повредили все три фрегата ЧФ РФ.

Издание The Guardian пишет, что союзники ожидают начало контрнаступления ВСУ к концу весны. Они убеждены, что украинским военным удастся добиться успеха. Однако союзники считают, что выйти на границы 1991 года Силы обороны не успеют и под контролем страны-агрессора РФ останется часть украинских территорий. В связи с этим союзники могут начать подталкивать Украину к "мирным" переговорам с РФ, итогом которых может стать замораживание боевых действий.

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