"Бои за Бахмут имеет важное значение": 5 причин, почему ВСУ не выходят из города - Сырский

В случае захвата Бахмута российскими оккупантами, враг будет продвигаться в сторону Краматорска и Северска.

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Сырский назвал причины, по которым ВСУ не выводят из Бахмута / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, t.me/osirskiy

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Бахмут Донецкой области. В городе продолжаются ожесточенные и сверхтяжелые бои. Однако украинские защитники не отступают и пытаются удержать город. Это необходимо, чтобы помешать оккупантам выйти во фланг и тыл группировок Сил обороны на Лисичанском и Донецком направлениях. Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Интерфакс-Украина.

Если оккупанты смогут захватить Бахмут, то дальше они будут продвигаться в направлении Краматорска и Северска.

"Бои за Бахмут имеют важное значение не только для врага, но и для нас. Ведь в течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери – уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику", - сказал Сырский.

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Причины, почему украинские военные не выходят из Бахмута

Генерал-полковник заявил, что Бахмут имеет важное значение для украинской обороны. Дело в том, что удерживание города обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом, говорит Сырский.

К тому же Бахмут окружен реками и размещен на холмах, что позволяет удачно оборонять город. В случае его потери, такая привилегия будет у оккупантов.

Украинским военным оборонять Бахмут помогает и наличие многоэтажек. Кроме того, на левом берегу реки развита инфраструктура. Именно там сейчас украинские войска держат оборону.

"Бой по овладению городом является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи", - добавил Сырский.

Бахмут важно удержать, чтобы не дать оккупантам продвинуться в сторону Краматорска и Северска.

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут сдать город Бахмут в Донецкой области, поскольку это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия Украины продолжает оборонять и удерживать стратегические рубежи в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Войска бьют врага и совершают активные штурмовые действия. Уничтожается кадровый и наступательный потенциал российских войск, оккупанты несут большие потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий.

Смотрите видео о тяжелой ситуации в Бахмуте, где не утихают бои:

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