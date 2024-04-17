"НАТО ничего не может предоставить": эксперт оценил перспективу членства Украины в НАТО

Украина не получит приглашения стать членом Альянса на саммите в Вашингтоне в июле.

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Виктор Андрусив оценил перспективу членства Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: t.me/victor_andrusiv, УНИАН

В июле 2024 года в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Украина, вероятнее всего, не получит приглашения стать членом Альянса. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

По его словам, предоставление Киеву перспективы членства в НАТО является одной из карт завершения войны.

"Я был одним из тех, кто говорил, что нам не светит заявка на членство в НАТО, потому что перспектива членства или предоставление нам этой перспективы является одной из карт завершения войны, то есть если будут переговоры, то наша возможность стать членом НАТО является одним из условий любых переговоров по завершению войны", - сказал он. видео дня

Также он рассказал, каким может быть сотрудничество между Украиной и НАТО. По его словам, в украинскому обществу не хватает понимания того, чем на самом деле является Альянс.

"Это организация, у которой нет войск - это, грубо говоря, оборонный координационный орган, который может предоставить какие-то консультации, тренинги и поддержку. Все остальное Украина может получать напрямую от стран-членов этого союза (что и пытается делать)", - отметил Андрусив.

"НАТО Украине сегодня ничего не может предоставить. Все, что нам надо, предоставляют конкретные члены НАТО. В данном случае, это Соединенные Штаты Америки, без которых мы не только не выиграем эту войну, но и вряд ли вообще в ней выстоим", - резюмировал он.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Владимир Зеленский 11 апреля заявил, что Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО в этом году. По его словам, российский диктатор Путин стремится уничтожить Украину, поэтому такому решению нет альтернатив.

Украина может вступить в НАТО только после завершения войны с Россией. Об этом 9 апреля заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

4 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина достигла значительного прогресса на разных фронтах, начиная от сферы безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. Страна выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Инфографика: Главред

Издание The New York Times писало о том, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Их позиция не изменилась с прошлогоднего саммита в Вильнюсе.

Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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