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"Очень любят фотошопы": Мисс Украина не может найти девушек с натуральными формами и без эскорта

2 июля 2021, 12:24
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Теперь на конкурс красоты в Украине требуются девушки без имплантов, накачанных губ и с высоким интеллектуальным уровнем.

конкурс красоты
Принять участие в конкурсе могут девушки от 17 до 26 лет / УНИАН

Организаторы конкурса Мисс Украина запустили отбор самых красивых украинок страны. Однако они столкнулись со сложностями – крайне непросто найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией. У девушек не должно быть имплантов, накачанных губ, нарощенных волос и татуировок. При этом они должны продемонстрировать прокачанный интеллект. Требуются незамужние представительницы прекрасного пола в возрасте от 17 до 26 лет, которые не оказывали эскорт-услуг.

В сюжете ТСН говорится о том, что кастинг на конкурс Мисс Украина в этом году проводят американцы, которые настаивают на том, чтобы все требования жестко соблюдались. Организаторами отбора выступают директор конкурса и бывшие мисс. Поучаствовать могут незамужние девушки от 17 до 26 лет с ростом от 168 сантиметров.

Отбор достаточно суровые – высокий интеллектуальный уровень конкурсантки, отсутствие татуировкой, подколотых губ и имплантов. Организаторы отмечают, что такие требования связаны с тем, что девушки должны будут выступать на публичных мероприятиях.

Девушкам, у которых нет возможности пройти кастинг в регионах, можно зарегистрироваться на сайте Мисс Украина, после чего появится шанс, что их пригласят на собеседование.

"Наши девушки очень любят фотошопы. Когда мы их приглашаем в офис, иногда приходит совсем другая девушка", - говорит глава конкурса Вероника Щипцова.

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Одной из главных проблем, которая портит репутацию конкурса, является оказание эскорт-услуг. Подобного рода деятельность запрещена для конкурсанток, чтобы выявить подобные вещи мониторят социальные сети девушек и задают им вопросы.

"Мы спрашиваем о каких-то действительно интеллектуальных и моральных ценностях, а если она спрашивает о стоимости участия и о том, какие финансовые перспективы даст победа в конкурсе – то это совсем другое", - рассказала Щипцова.Читайте также"Очень вкусно": Мисс Украина топлес взбудоражила фантазию шикарной фигурой

Подчеркивается, что если на конкурс Мисс Мира поедет девушка с сомнительной репутацией, это дискредитирует страну. Поэтому организаторы конкурса призывают красоток без имплантов и заграничных поездок за чужой счет поучаствовать в кастинге.

Напомним, в Беларуси режим Лукашенко выставил еще более сложные требования к конкурсанткам: возраст – не старше 24 лет, а рост не менее 174 сантиметров. При этом девушки должны быть лояльны к официальному Минску.

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