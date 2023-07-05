"Не будем терпеть": Зеленский пригрозил всем местным властям

Зеленский сообщил, что сегодня он провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в различных областях и городах Украины.

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Владимир Зеленский, укрытия / Коллаж Главред, фото КМДА, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине до сих пор существует проблема с готовностью укрытий.

Президент заявил, что местные власти имеют все ресурсы для того, чтобы привести их в порядок.

Зеленский сообщил, что сегодня он провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в различных областях и городах Украины.

видео дня

По его словам, докладывали министр стратегпрома Александр Камышин и профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Алексей Кулеба.

"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это - ответственность местных руководителей. Ресурс у местной власти в стране на укрытие есть", - подчеркнул президент.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Закрытые укрытия во время тревоги

Напомним, что в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Той ночью РФ убила 3 человека, в том числе и ребенка, еще 14 - получили ранения. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах.

Киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня. Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла в укрытие, которое оказалось закрыто.

Местные жители говорят, что не впервые не смогли попасть в укрытие. Они писали жалобы и обращения к столичным властям. По словам одного из киевлян, который был на месте трагедии, охранник был пьян и закрылся в укрытии.

Позже стало известно о том, что правоохранители арестовали четырех человек - 3 чиновников и охранника. Среди задержанных первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.