"Не будем терпеть": Зеленский пригрозил всем местным властям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине до сих пор существует проблема с готовностью укрытий.
Президент заявил, что местные власти имеют все ресурсы для того, чтобы привести их в порядок.
Зеленский сообщил, что сегодня он провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в различных областях и городах Украины.
По его словам, докладывали министр стратегпрома Александр Камышин и профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Алексей Кулеба.
"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это - ответственность местных руководителей. Ресурс у местной власти в стране на укрытие есть", - подчеркнул президент.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
Закрытые укрытия во время тревоги
Напомним, что в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Той ночью РФ убила 3 человека, в том числе и ребенка, еще 14 - получили ранения. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах.
Киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня. Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла в укрытие, которое оказалось закрыто.
Местные жители говорят, что не впервые не смогли попасть в укрытие. Они писали жалобы и обращения к столичным властям. По словам одного из киевлян, который был на месте трагедии, охранник был пьян и закрылся в укрытии.
Позже стало известно о том, что правоохранители арестовали четырех человек - 3 чиновников и охранника. Среди задержанных первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.