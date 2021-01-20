"Не достоин звания гражданина Украины": у Кравчука жестко припечатали кума Путина

В "ЛДНР" заявили об одностороннем возвращении пленных / Reuters

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе прокомментировали планы народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в своих политических интересах привезти в Украину нескольких пленных с Донбасса.

Как сообщается на странице Украинской делегации для участия в ТКГ в социальной сети Facebook, РФ вместе с Медведчуком совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

"Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно", - отмечается в сообщении.

По мнению украинской делегации, "такая активность РФ, ее попытки использовать Медведчука, является демонстративным шагом, который подрывает процедуры и практики, реализуемые в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы".

Кроме того, участники переговоров от Украины считают, что "руководство Российской Федерации таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандском формате, фактически умаляя значение соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ".

"Предварительно известно, что эти 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" В.Медведчуку. Согласно государственным процедурам, этих лиц при пересечении границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб - фактически Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ", - говорится в сообщении.

"Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые удерживались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным звания украинского гражданина лицом, а РФ - не способной выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность", - говорится в сообщении.

В то же время, говорится, что руководство государства и украинские спецслужбы дадут этим попыткам соответствующую оценку.

Также украинская делегация ждет соответствующей реакции международных партнеров.

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Односторонняя передача пленных Украине: