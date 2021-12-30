Не хочет повышать рейтинг Зеленского: в ТКГ объяснили, почему Путин блокирует обмен пленными

РФ выставляет невыполнимые условия и блокирует обмен пленными / Фото ОП

Российская Федерация блокирует обмен пленными с Украиной, потому что ей он просто не нужен.

Именно поэтому, чтобы не допустить обмена, РФ выставляет невыполнимые условия. Об этом сказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, пишет "Апостроф".

"Если вспомнить первый большой обмен, когда Зеленский пришел к власти, то он был проведен Путиным с конкретной целью – он считал, что Зеленский может быть пророссийским президентом, и он был заинтересован в повышении рейтингов Зеленского", – отметил Гармаш.

По его словам, Россия тогда могла ожидать каких-то уступок от украинского президента в свою пользу. А сейчас Путин заявляет, что не хочет вести диалог с нынешним руководством Украины.

Также Гармаш напомнил о статье заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой тот оскорблял украинскую власть.

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"Соответственно, если сейчас Путин освободит кого-то по обмену, то это будет повышение рейтинга Зеленского, а не в интересах России", – сказал член ТКГ.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Кремль в очередной раз отверг различные форматы обмена удерживаемыми лицами. Украина предлагала три таких формата, в которых речь шла об обмене 13, 24 и почти 60 человек. Арестович объяснил, что Москва хочет, чтобы президент помиловал лиц, которых Украина должна отдать РФ, без осуждения нашим судом. А это запрещено украинским законодательством.

Также Арестович ранее рассказывал, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе подает фейковых лиц в список на обмен пленными.

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