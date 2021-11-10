УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия устроила демарш на заседании ТКГ

10 ноября 2021, 18:43

По словам Арестовича, российская сторона нарушила конфиденциальность переговоров и дипломатический протокол.

Арестович
Арестович рассказал о ситуации в ТКГ / УНИАН

Россия сегодня впервые применила "очень интересный прием" на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, россияне устроили демарш.

По словам Арестовича, российская сторона нарушила конфиденциальность переговоров и дипломатический протокол, а также уже заранее не была настроена на результат.

"Еще шло и идет заседание ТКГ, а основные выводы по нему уже были сделаны на брифинге Марии Захаровой, спикера российского МИД. Видно, что это подготовленный демарш со стороны РФ", - сказал он.

Таким образом, по мнению Арестовича, Россия сейчас пытается дезавуировать встречу на уровне министров иностранных дел, которая намечена в Париже по французской инициативе.

Реклама

"Они сбивают возможные ожидания и перекидывают вину на нас. Частично можно сказать, что нагнетание этой истерии связано с военной активностью и якобы желанием Украины решить проблему Донбасса силовым путем", - отметил он.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, сегодня звучат синхронные заявления Минобороны и МИД России по поводу того, что учения НАТО в Черном море - это якобы военное осваивание территории Украины, чтобы обеспечить силовой вариант решения конфликта на Донбассе.

Читайте такжеЛавров назвал причину нежелания РФ вести переговоры в "нормандском формате"

"Если совсем уходить в конспирологию, то теоретически это можно понять как информационную подготовку обострения на Донбассе с их стороны. Чтобы сформировать общественное мнение, в том числе международное, что якобы мы там что-то начали. Но это глубокая конспирология", - добавил Арестович.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

Читайте также:

viber
ТКГ Алексей Арестович
Сейчас вы просматриваете новость «Россия устроила демарш на заседании ТКГ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыВ моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозы У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаУ Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков Зодиака Украину завалит снегом: когда и где врежет зимаУкраину завалит снегом: когда и где врежет зима Транзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в ЕвропуТранзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в Европу Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через УкраинуШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через Украину
19:42

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

19:38

"Еще один украинец!" Амадор Лопес получил украинское гражданствоВидео

19:34

В Украину несется снегопад и резкое похолоданиеВидео

19:34

Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы

19:27

Над детьми с недостатками здоровья годами издевались в детсаду Черкасс

Реклама
19:20

В Одессе вспыхнуло общежитие, беременную долго не могли эвакуировать

19:20

Юрий Романенко. Германия предлагает Украине забрать мигрантов из Беларуси: что делатьВидеоблоги

19:09

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

19:08

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуВидео

19:02

Ковидная амнистия: почему она вряд ли сработает в Украинемнение

18:43

Россия устроила демарш на заседании ТКГВидео

18:26

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: Каднай станцует с Ямой, а Дикусар - с Чмерковским

18:05

"Пусть берут к себе – домой или в Бундестаг": Данилов жестко ответил ФРГ на инициативу по мигрантамВидео

18:00

Угроза атаки мигрантов на границе Украины: Данилов предупредил об ответном ударе КиеваВидео

17:56

В Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответили

17:35

Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

17:31

В СНБО рассказали об "энергетическом терроризме" со стороны РоссииВидео

17:24

Бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами

17:18

Врач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура после вакцинации

17:06

СНБО утвердил новые санкции против россиянВидео

Реклама
16:56

Более 180 гривен за кг: в Украине взлетели цены на самый популярный продукт украинцевВидео

16:39

Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки и любви к себе

16:35

Газовый кризис в Европе и топливо в ПХГ: Газпром максимально взвинтил прокачку газа через УкраинуВидео

16:25

В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколькоВидео

16:21

"Будущие маньяки и насильники": психолог объяснила, почему в Украине процветает детская жестокость

16:01

Главные модные тенденции зима 2021-2022: как одеваться в мороз и стужу тепло и красивоФотоВидео

15:55

Брата покойного мэра Кривого Рога обнаружили мертвымВидео

15:38

В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодовВидео

15:28

Донецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарийВидео

15:15

Перепутали: украинке вкололи не ту вакцину от коронавируса

15:09

В СНБО заявили о военном давлении на Украину со стороны РоссииВидео

14:50

Тина Кароль враскоряку просунула голову между ног

14:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:32

Ад в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"Видео

14:18

Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь из-за ситуации с мигрантамиВидео

14:17

Через два года УЗ в рамках "Большой стройки" изменится до неузнаваемости – министр

14:15

Михаил Поплавский новым клипом бросил вызов TikTok-блогерамВидео актуально

14:07

Создатель фейковой Дии стал советником в Минцифре

14:01

Вакцинация 40% украинцев и 1,5 миллиона прививок в неделю: в Кабмине объявили о планах по прививкамВидео

13:55

Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят большеВидео

Реклама
13:49

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

13:43

В НАН заявили, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но количество смертей еще будет растиВидео

13:26

Скуют морозы, повалит снег: украинцев предупредили о мощном антициклонеВидео

13:15

В Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в Украину

13:09

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

13:06

В Украине могут ввести обязательное экологическое страхование

13:04

"Большая стройка" Зеленского стартует на Укрзализныце

12:47

Лучший результат Украины за 10 лет: школьница из Киева стала лучшим мозговедом планеты

12:45

Аферы с декларациями: десятки украинцев "поставили подписи" у врачей после свой смертиВидео

12:43

Названы  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититься

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять