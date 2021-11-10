Россия устроила демарш на заседании ТКГ

Арестович рассказал о ситуации в ТКГ / УНИАН

Россия сегодня впервые применила "очень интересный прием" на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, россияне устроили демарш.

По словам Арестовича, российская сторона нарушила конфиденциальность переговоров и дипломатический протокол, а также уже заранее не была настроена на результат.

"Еще шло и идет заседание ТКГ, а основные выводы по нему уже были сделаны на брифинге Марии Захаровой, спикера российского МИД. Видно, что это подготовленный демарш со стороны РФ", - сказал он.

Таким образом, по мнению Арестовича, Россия сейчас пытается дезавуировать встречу на уровне министров иностранных дел, которая намечена в Париже по французской инициативе.

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"Они сбивают возможные ожидания и перекидывают вину на нас. Частично можно сказать, что нагнетание этой истерии связано с военной активностью и якобы желанием Украины решить проблему Донбасса силовым путем", - отметил он.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, сегодня звучат синхронные заявления Минобороны и МИД России по поводу того, что учения НАТО в Черном море - это якобы военное осваивание территории Украины, чтобы обеспечить силовой вариант решения конфликта на Донбассе.

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"Если совсем уходить в конспирологию, то теоретически это можно понять как информационную подготовку обострения на Донбассе с их стороны. Чтобы сформировать общественное мнение, в том числе международное, что якобы мы там что-то начали. Но это глубокая конспирология", - добавил Арестович.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

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