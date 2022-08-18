"Не надо воспринимать их как людей": танцовщица из Луцка готова убивать оккупантов

Анна Рекретюк / volynpost.com

В ВСУ служит Анна Рекретюк - до войны она была тренером по фитнесу, танцовщицей и пирсинг мастером.

Решение защищать свою страну от российских оккупантов она приняла вскоре после полномасштабного вторжения. В интервью "ВолыньPOST" она призналась, что решения пойти на службу принимала вместе с муже.

"Первым об этом сказал Вова (муж Ани, тату-мастер Владимир Данилюк – ред.). Его сестра просила меня уговорить его не уходить. Дело в том, что Вова размышлял о службе в армии еще до начала полномасштабной. Но его брат был в АТО, потому мама просила Володю оставаться гражданским. Теперь уже все было ясно. Мы с мужем поговорили, приняли решение, и я сказала его сестре: "Не волнуйся, я пойду с ним". Так мы собрались и поехали в военкомат записываться в терроборону. Впоследствии вернулись домой, собрали вещи и мой папа отвез нас обратно. Так и началась наша служба", - поделилась Анна.

Хоть ей еще и не приходилось стрелять в живую цель, но она готова к этому.

"Они (россияне - ред.) причинили слишком много боли украинцам, они делают просто неадекватные вещи. Я себе осознала, что мне как военной не надо воспринимать их как людей, а как врагов, оккупантов. Пусть и не конкретно тот, в кого мне придется стрелять, был инициатором этой войны, но он пришел на мою землю и пришел убить меня и моих родных", - заявила Анна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.

Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать. Тогда в бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

Также сообщалось, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 30 июля произошло несколько взрывов перед гостиницей "ОП ЗАЭС". После этого там вспыхнул пожар. Тушить пожар оккупантам пришлось с привлечением специальной спасательной техники.

Читайте также: