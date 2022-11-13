'Не надо ждать быстрых побед': Подоляк раскрыл дальнейшие планы по освобождению от оккупантов

Подоляк подчеркнул, что деоккупация территорий - это тяжелая работа / УНИАН, ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас власти и военные прорабатывают планы освобождения всех украинских территорий от российских захватчиков. Об этом подоляк рассказал интервью "УНИАН".

"Идет разработка планов по деблокаде акватории Азовского моря, по ЗАЭС и Запорожской области, отрабатывается сценарное освобождение Левобережного Херсона, чтобы лишить мобильности российскую группировку, сосредоточенную в Крыму", - сказал он.

Подоляк отметил, что деокупация территорий – это тяжелая работа, поэтому не нужно завышать ожидания и ждать быстрых побед.

"Когда освободили быстро Харьковскую область, все ожидали, что так пойдет все и дальше, но на какое-то время все притормозилось, и люди несколько разочаровались. Сейчас Херсон снова дает подъем, и все говорят: "Давайте завтра заберем Крым!" Нет, это будет долгая кропотливая работа, которая даст свои плоды", - отметил советник председателя ОП.

Также Подоляк напомнил, что сейчас на луганском и донецком направлениях крайне тяжелая ситуация.

"Я понимаю, что на фоне херсонской эйфории это уходит на второй план, но мы смотрим прагматично. В направлении Бахмута, Соледара и Авдеевки идут тяжелые бои", - заявил он.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на авдеевском, бахмутском и сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что планы страны-агрессора о так называемом "русском мире" в Украине не осуществились. Он сравнил, как жители Херсона с протестами в феврале "встречали" русских оккупантов, и как сейчас они радуются украинским военным, которые освободили город. По словам Подоляка, реакция украинцев говорит сама за себя.

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