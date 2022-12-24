"Не отдадим ни Крым, ни Донбасс": подполковник Нацгвардии спрогнозировал сроки завершения войны

Война может завершиться после освобождения Крыма, не исключил Андрей Крищенко.

Названы вероятные сроки завершения войны / 93-я ОМБр Холодный Яр

Мобилизованный подполковник Национальной гвардии, бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о том, когда может завершиться война России против Украины.

По его словам, сейчас оккупанты РФ пытаются перехватить инициативу. "В последнее время инициатива последовала за нами: Харьковская, Луганская области, Херсон. Сейчас они пробуют наступать. Наиболее активные действия – под Бахмутом и южнее Донецка – Марьинка", - подчеркнул он в интервью Сensor.net.

При этом он также не исключил, что война может завершиться после освобождения Крыма.

"Год-полтора, если считать с начала полномасштабного наступления (стоит ждать завершения войны, - ред.). Хотя я могу ошибаться. Я же пользуюсь открытыми источниками информации. И, например, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что к лету война завершится нашим заходом в Крым Мы никому не отдадим ни Крым, ни Донбасс. Для того и сражаемся, чтобы не было таких компромиссов", - добавил Крищенко.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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