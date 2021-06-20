"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением

Ирина Верещук / УНИАН

Запад все еще считает Украину коррумпированной страной. И чтобы изменить это, нужны четкие индикаторы, иначе непонятно, что имеют в виду международные партнеры под термином "украинская коррупция". Об этом сказала нардеп от Слуги народа Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Джозеф Байден говорит: "Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Мы уже с ней боремся, сколько я помню. И сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы ", – сказала нардеп.

Верещук напомнила, что в США официально легализован лоббизм. И по ее мнению, именно лоббистскую деятельностью в Украине считают коррупцией. И это вызывает проблемы.

"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", – резюмировала она.

14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины не означает, что Киев никогда не сможет стать членом НАТО.

Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям Альянса, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин - Главред) не перечил мне, но, конечно, различия были", – отметил руководитель Белого дома.