УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением

20 июня 2021, 13:13
Прослушать новость
Остановить

По мнению нардепа Ирины Верещук именно лоббистскую деятельность американского типа в Украине считают коррупцией. И это вызывает проблемы с властями США.

Ирина Верещук
Ирина Верещук / УНИАН

Запад все еще считает Украину коррумпированной страной. И чтобы изменить это, нужны четкие индикаторы, иначе непонятно, что имеют в виду международные партнеры под термином "украинская коррупция". Об этом сказала нардеп от Слуги народа Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Джозеф Байден говорит: "Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Мы уже с ней боремся, сколько я помню. И сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы ", – сказала нардеп.

Верещук напомнила, что в США официально легализован лоббизм. И по ее мнению, именно лоббистскую деятельностью в Украине считают коррупцией. И это вызывает проблемы.

"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", – резюмировала она.

14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины не означает, что Киев никогда не сможет стать членом НАТО.

Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям Альянса, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.

Читайте такжеСделка Байдена и Путина по Украине: эксперт оценил угрозу для Киева

Напомним, ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин - Главред) не перечил мне, но, конечно, различия были", – отметил руководитель Белого дома.

Джо Байден Ирина Верещук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулюЭтот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по УкраинеВ Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине Гороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменениеГороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Гороскоп на 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провалГороскоп на 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал Илларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с ПутинымИлларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с Путиным

Последние новости

13:36

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:33

Гороскоп на завтра 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

Реклама
12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

12:09

Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Видео

11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

11:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

07:10

Особый статус Донбасса и Конституция: у Кравчука раскрыли планы по перезапуску Минских соглашений Видео

Реклама
06:30

Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" мнение

06:02

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

05:28

Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина Видео

05:02

День отца 2021: поздравления с Днем отца от дочери, жены и не только Фото Видео

03:50

"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

03:02

Эксперт объяснил, почему Путина распнут его же последователи Видео

01:17

Досрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы Зеленского Видео

00:51

"Украина превратилась в страну-наркомана": эксперт объяснил, почему нужно отказаться от кредитов МВФ Видео

00:49

В Крыму разразились резким заявлением в адрес Украины после слов Данилова о воде на полуострове Видео

00:07

"Ждем с нетерпением": в МИД сделали заявление об СП-2 и объявили о газовом сотрудничестве с Турцией Видео

19 июня, суббота
23:17

Перелом черепа, сотрясение мозга и травма ноги: во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево Видео

23:05

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:57

В ООН бьют тревогу из-за преследований и пыток крымчан оккупантами

22:44

Муж Нади Дорофеевой пообещал "переворот" в Instagram при одном условии

22:20

Врачи поведали, кому нельзя есть помидоры и спасают ли они от рака Видео

22:09

Снесло ворота и грязное болото: наводнение в Керчи отправило под воду 10-тысячный стадион Видео

21:56

Гибель малыша в Киеве: появились жуткие подробности трагедии

21:29

Ушел из жизни популярный украинский блогер

21:21

Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку Зеленского Видео

21:11

Ловить крокодилов – дело непростое: в Ялте зубастые хищники неожиданно обрели свободу Видео

Реклама
20:54

"Путин – ху*ло": во время матча украинские болельщики исполнили скандальный хит Видео

20:43

Самые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения Видео

20:12

"Лучше, чем секс и день рождения": директриса турагентства позлорадствовала наводнению в Ялте Видео

19:39

В центре Москвы вспыхнул склад питард, огромный пожар тушит авиация Видео

19:20

Природная катастрофа в Ялте: в городе нет воды, запрещено купаться в море, а люди потеряли имущество Видео

19:14

Вандалы беспощадно растрощили и обокрали электричку

18:42

Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России мнение

18:35

В центре Житомира грузовик "ушел" под асфальт

18:02

"Мазохисты": у Лаврова резко отреагировали на планы Украины по Крыму Видео

17:23

"Отец спал пьяный": в Киеве с седьмого этажа выпал 2-летний ребенок

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять