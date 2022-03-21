Не удается достичь поставленной цели: оккупанты несут значительные потери

Война в Украине / Facebook/GeneralStaff.ua

Прошли 25 сутки войны России против Украины. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, противник продолжает ведение масштабной вооруженной агрессии против нашей страны.

Задачи оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружения Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

"Враг в течение минувших суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что оккупанты сосредоточили удары по важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов, с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.

"На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы", - сообщает Генштаб.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям украинских воинов было успешно отражено семь атак врага, уничтожено 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия на западных и восточных окраинах, в направлении центральной части города. Успеха не имеет. Несет потери.

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На Южнобугском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонительных позиций, оружия и техники. Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора, нанося ему значительные потери.

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 по 20.03:

личный состав – около 14700 человек;

танки ‒ 476;

боевые бронированные машины ‒ 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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