Не вступление в НАТО: политолог объяснил, за что Украине сейчас критично бороться

Прогноз относительно вероятности вступления Украины в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе неутешительный.

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Президент пытается убедить союзников и получить приглашение в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Что сказал Золотарев:

Украину вряд ли примут в НАТО в ближайшее время

Статус стратегического союзника НАТО мог бы помочь Украине

Украине необходимо наладить отношения с администрацией Трампа

Официальные лица Украины в течение последних нескольких месяцев подчеркивали необходимость вступления нашей страны в НАТО. Однако это пока вряд ли возможно. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, хотя президент Владимир Зеленский пытается из последних сил получить приглашение в НАТО, но очень маловероятно, что ему удастся добиться успеха в этом вопросе.

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"В НАТО Украину не берут, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе. По моему мнению, это изначально был авантюрный подход. Надо было все-таки добиваться от Соединенных Штатов статуса стратегического союзника вне НАТО, как Израиль. В 2022 году такой статус получили такие рисковые страны, как Кения и Колумбия, но не Украина. И это при Байдене. Это решение может быть принято американским президентом без оглядки на Конгресс и Сенат. Это могло бы создать хотя бы базис для гарантий безопасности", - отметил он.

Поскольку такого статуса Украина не получила, пока единственное, на что можно полагаться - это двусторонние договоры о безопасности. Хотя Золотарев отметил, что украинские чиновники ведут довольно неоднозначную политику и в этом вопросе.

"Сначала у нас полгода устраивали "танцы с бубном" вокруг двусторонних договоров о безопасности, а потом наш МИД заявляет, что все это бесполезно, и только членство в НАТО может быть гарантией безопасности", - добавил политолог.

В этих условиях Украине нужно в первую очередь работать не в направлении членства в НАТО, а налаживания отношений с Трампом и его командой, чтобы финансовая и военная помощь со стороны США не сократилась.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Война - дело дорогое. Война - это деньги, деньги и еще раз деньги. Кроме того, надо помнить, что мы не имеем экономики. И мы ежегодно нуждаемся в подпитке на 40-50 миллиардов долларов. Если США отойдут в сторону, будет очень печально. Здесь точно не до НАТО будет", - подытожил Золотарев.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, Украина активно работает над достижением членства в НАТО, хотя этот процесс остается долговременным. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев, отметил, что вступление в Альянс является ключевой целью, ведь только 5 статья договора НАТО обеспечивает реальные гарантии безопасности для страны.

Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но приглашение в Альянс получить может. Киев готов рассмотреть предложение о размещении иностранных войск на территории страны до вступления в НАТО.

Накануне дипломат Воодимир Огрызко отметил, что пока полноценное членство в НАТО остается сложной целью, международный договор с ключевыми союзниками может стать компромиссом.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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