"Нет смысла смотреть в бинокль": Зеленский призвал НАТО решить вопрос членстве Украины в НАТО

Украина со временем вступит в НАТО, считает Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО нужно решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах.

Как сказал Зеленский в интервью сайту Axios, на кону - безопасность Украины.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — отметил президент.

Он добавил, что, по его мнению, Украина со временем вступит в НАТО.

"План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части Альянса в обозримом будущем", — считает Зеленский.

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