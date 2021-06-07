"Нет смысла смотреть в бинокль": Зеленский призвал НАТО решить вопрос членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что на кону независимость Украины. И именно сейчас страна нуждается в помощи, поэтому решение нужно принимать немедленно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО нужно решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах.
Как сказал Зеленский в интервью сайту Axios, на кону - безопасность Украины.
"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — отметил президент.
Он добавил, что, по его мнению, Украина со временем вступит в НАТО.
"План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части Альянса в обозримом будущем", — считает Зеленский.
Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины
- Польский президент Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите НАТО в июне государства намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантический альянс. Чтобы украинское государство присоединилось к коллективному блоку безопасности Запада, Киев должен выполнить ряд требований.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию о том, что Украина не примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако, по словам чиновника, Киеву дали гарантии, согласно которым государства обсудят вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО для Киева.
- Позже в НАТО заявили, что Альянс в вопросе предоставления Украине ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия присоединяться к блоку безопасности Запада тогда, когда наступит нужное время.
- 4 июня на заседании СНБО в тайном режиме были рассмотрены меры, направленные на углубление интеграции Украины в Североатлантический альянс. Решения по данным мероприятиям были приняты на единогласной основе.