Невакцинированная учительница в суде отменила свое отстранение, но на работу не вернулась

Учительница через суд отменила свое отстранение от работы / УНИАН

Во Львовской области невакцинированная учительница в суде отменила свое отстранение от работы.

Также женщине должны выплатить 11 тысяч гривен компенсации, говорится в решении Жовковского районного суда Львовской области.

Учительница математики Сопошинского учреждения общего среднего образования I-III степеней обратилась в суд, поскольку считала, что ее отстранение от работы незаконно и это нарушает ее конституционные, естественные и профессиональные права.

"Указала, что также не установлены порядок и сроки проведения профилактической прививки против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Обратила внимание на то, что ни трудовым договором, ни приказом о принятии на работу, ни должностной инструкцией не предусмотрена необходимость наличия у нее профилактической прививки против COVID-19", — говорится в заявлении учительницы.

"Это вынужденный шаг"

Ответчик просил не удовлетворять иск учительницы, поскольку ее отстранили по ч. 2 ст. 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" и в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минздрава от 4 октября 2021 г. № 2153.

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"Ответчик отметил, что со стороны администрации Сопошинского учреждения общего среднего образования I-III степеней это был вынужденный шаг", — говорится в объяснении ответчика.

Педагога на суде поддержали представители Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Они просили отменить решение дирекции школы.

Публично не отказывалась от вакцинации

Суд удовлетворил иск, поскольку судья считает, что женщина публично не отказывалась от вакцинации.

"Порядок отказа от осуществления обязательных профилактических прививок определен в части 6 статьи 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", в которой указано, что если лицо и его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач вправе взять у них соответствующее письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверждение – засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей", – указано в решении суда.

Суд не возобновил учительницу на работе, но обязал выплатить ей 11 205 гривен зарплаты.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожской области в городе Мелитополь местную жительницу обвинили в нарушении карантинных требований. Женщина предстала перед судом, поскольку находилась на улице без паспорта.