В Запорожской области женщина выбрасывала мусор без паспорта и попала в суд

Мусорный бак / УНИАН

В Запорожской области в городе Мелитополь местную жительницу обвинили в нарушении карантинных требований.

Как сообщает издание РИА-Мелитополь, женщина предстала перед судом, поскольку находилась на улице без паспорта.

Об этом рассказала судья городского районного суда Мелитополя Лилия Дараган.

Подробности инцидента

Как стало известно, женщина выносила мусор и находилась на улице без документов, удостоверяющих личность.

"Составлен материал административный в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор в мусорные баки, ... она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом было учтено то обстоятельство, что не был столь значительный ущерб причинен, и судом было применено устное замечание.Потому что мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание — оно одно только может быть — 17 тысяч гривен штраф. И где же пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов — и 17 тысяч гривен штраф", — рассказала Дараган.

Реклама

Сколько нарушителей карантинных ограничений

За год в Мелитопольский горрайонный суд поступил 631 материал за нарушение гражданами карантинных ограничений. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи обошлись устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава админнарушения.

Читайте такжеТысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина

Как ранее сообщали, во Львове произошел скандал на железнодорожном вокзале после того, как полицейские потребовали от начальника поезда Лисичанск-Ужгород Маргариты Козак предъявить документы из-за нарушения карантина.

Полицейские пытались задержать железнодорожницу прямо в вагоне, в свою очередь женщина заявила о незаконных действиях правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что помимо полиции существует еще множество структур, которые имеют право проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов. Среди них работники торговых центров, водители общественного транспорта, проводники в поездах, а также представители Минздрава, Госпродпотребслужбы и санитарные врачи.

Читайте також: