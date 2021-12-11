Учитель из Киева, который угрожал "выбить мозги" ученикам, отстранен от работы

В престижной школе №152 в Киеве учитель оскорблял учеников / УНИАН

На днях в одной из столичных школ разгорелся скандал. Дети сняли на видео угрозы и оскорбления учителя, который среди всего прочего обещал "выбить им мозги".

В ролике, который попал в Сеть, видно, как мужчина выстроил пятиклассников в школьном коридоре и кричит на них, называя детей "негодяями" и "козлами".

Инцидент произошел в престижной школе №152 с усиленным изучением иностранных языков, передает ТСН. 61-летний педагог истории и права, который оскорблял учеников, проработал в этом заведении больше половины своей жизни. Сейчас скандального учителя отстранили от работы, он находится в больнице.

Школьница Ева рассказала, что кто-то из детей обозвал учителя, на что тот резко и агрессивно отреагировал.

Родители, которые пришли в школу, чтобы разобраться в ситуации, утверждают, что педагог постоянно позволял себе неадекватное и непрофессиональное поведение.

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"О нем рассказывают, что он хорошо преподает, интересно рассказывает об истории, но несдержан и ему, возможно, нужна психологическая помощь. Нельзя так говорить с детьми. Это недопустимо", — рассказала мама школьницы Елена Новикова.

По словам директора школы Натальи Витечек, поступок учителя осудили, решение о дальнейшем сотрудничестве с ним примет управление образования.

"В приказе об объявлении ему выговора были указаны пункты, а именно общение с детьми на негосударственном языке, унижение чести и достоинства детей", — отметила она.

Юристы советуют: если ваш ребенок попал в похожую ситуацию, то нужно писать жалобы на имя директора школы, так как это словесный буллинг. Директор обязана в течение суток сообщить полиции. Если этого не случилось, значит происходит сокрытие.

"Таким образом, на директора может быть тоже составлено административное взыскание – штраф или исправительные работы по месту работы. У него могут в течение месяца отчислять около 20% заработной платы", – заявил юрист общественной организации Родители SOS Роман Бондаренко.

Языковой скандал в школе Киева

На днях в одном из столичных лицеев разгорелся языковой скандал. На просьбу ученика вести урок на украинском языке учительница заявила, что "гордится тем, что она не украинка, а русская".

Видео языкового конфликта попало в Сеть, и информация дошла до руководства учебного заведения.

В ходе служебного расследования выяснили, что инцидент произошел на уроке восьмого класса.

Педагог работает в учебном заведении уже пятый год. Ей объявили выговор. Она продолжает исполнять свои обязанности, но обещает уволиться.

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