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Незаконно покинувших Украину мужчин после возвращения накажут - глава МВД

Дмитрий Видоменко
25 мая 2023, 09:59 обновлено 25 мая, 10:02
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Мужчин, незаконно пересекших границу во время войны, ожидает наказание. Соответствующее заявление в интервью сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.
ВСУ, Клименко
Глава МВД Игорь Клименко / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине правительство и Верховная Рада займутся законопроектом, который предусматривает наказание мужчин, незаконно уехавших из Украины во время военного положения. Об этом в интервью порталу РБК-Украина сказал руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, на данный момент законодательством не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконным способом пересек границы, а потом вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", − сказал министр.

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Как говорит Клименко, это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады.

"Я думаю, это будет закон", - утверждает министр.

По словам Клименко, сейчас специалисты изучают международный опыт по этому вопросу.

"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - подытожил министр.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте завершают подготовку законопроекта, согласно которому в Украине будет создан так называемый реестр "уклонистов". Нардеп Федор Вениславский предлагает включать в реестр людей, которые игнорируют врученное требование явиться в территориальный центр комплектования.

Позднее юрист Максим Боярчуков объяснил, кто из военнообязанных мужчин может выезжать за границу. В перечне "выездных", сейчас находятся, в частности, такие категории мужчин: близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС; люди с инвалидностью, которые получили отсрочку от мобилизации или были сняты с воинского учета по решению военно-врачебной комиссии; которые получили ранения на войне и отправляются на лечение; родители трех и более несовершеннолетних детей; лица, сопровождающие за границу жену с инвалидностью; представители некоторых профессий (члены экипажей, научные сотрудники, спортсмены и тренеры, водители, волонтеры, деятели культуры и другие).

Смотрите видео "1+1" о том, как психологически подготовиться к мобилизации:

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