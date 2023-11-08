Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

Политики в Украине якобы защищают русификацию, уверена Лариса Ницой.

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Лариса Ницой оскорбительно высказалась в адрес украинских защитников / Коллаж: Главред, Фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, Facebook/larysa.nitsoi

Писательница Лариса Ницой поддержала скандальную экс-нардепа Ирину Фарион в нападках на русскоязычных защитников Украины.

"Руками обрусевших бойцов в Украине будут утверждать русский язык", - пишет она в своем Facebook.

Она считает, что политики в Украине дескать защищают русификацию Украины, а скандал с Фарион якобы раздут властями "сверху".

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"Не зря высшее руководство государства не проводит украинизации. Его проводят люди, а руководство - нет. Не зря руководство государства не призывает народ переходить на украинский. Высокие политики, самые обрусевшие, сидят в своих засадах и терпят украинизацию, которую проводят люди, чтобы выпрыгнуть из них и использовать вас, обрусевших бойцов, для возвращения русского языка в украинское пространство", - пишет писательница.

Она уверена, что "обрусевших защитников" используют политики со своей целью и обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в нарушении закона о языках.

"И в будущем ничего не изменится - вы выжили, вы одержали победу, вы будете продолжать говорить по-русски, следовательно, будете наполнять публичное пространство на русском языке", - уверена Ницой.

Она считает, что именно такой "обрусевшей" Украины добивался диктатор Владимир Путин.

"Общество встало на защиту вашей русовщины. Приветствую Вас. Путину не надо нас убивать и убивать своих русских. Достаточно руками обрусевших бойцов-героев утвердить русский язык в украинском пространстве. И будет снова то же самое. Обрусевшая Украина. Как и была", - добавила Ницой.

Ранее Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Напомним, ранее Фарион сделала скандальное заявление в адрес русскоязычных украинских защитников из бригады "Азов". По ее мнению, эти бойцы нарушают законодательство, которое обязывает разговаривать на украинском языке.

"Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

Ранее Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языке. Ирина Фарион заявила, что человек, который не знает своего языка - "предатель" и "не человек".

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