В Кабмине резко отреагировали на отмену постановления о новом правописании

Отмена нового украинского правописания / УНИАН

В Кабмине отреагировали на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства, которым одобрена новая редакция украинского правописания.

Как сообщила замминистра юстиции Валерия Коломиец, Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда.

"Сегодня, 28 января, ОАСК признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", – написала она в Facebook.

На то, чтобы подать апелляцию на решение ОАСК, у правительства 30 дней.

Отметим, иск на решение правительства о новом правописания подала мама 7-классницы еще в 2019 году.

28 января Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

Новое правописание - о чем ранее сообщал Главред: