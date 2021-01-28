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В Кабмине резко отреагировали на отмену постановления о новом правописании

28 января 2021, 20:43
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В Минюсте решение Окружного административного суда Киева назвали незаконным и планируют его обжаловать.

Отмена нового украинского правописания / УНИАН

В Кабмине отреагировали на решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства, которым одобрена новая редакция украинского правописания.

Как сообщила замминистра юстиции Валерия Коломиец, Кабинет министров обжалует решение Окружного административного суда.

"Сегодня, 28 января, ОАСК признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции", – написала она в Facebook.

На то, чтобы подать апелляцию на решение ОАСК, у правительства 30 дней.

Отметим, иск на решение правительства о новом правописания подала мама 7-классницы еще в 2019 году.

28 января Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

Новое правописание - о чем ранее сообщал Главред:

  • 3 июня 2019 года в Украине вступила в силу новая редакция украинского правописания.
  • Такая редакция направлена на значительное уменьшение русскоязычных слов. В новом правописании больше украинских вариантов, также вернулись некоторые особенности правописания 1928 года.
  • Кроме того, новый документ внес ряд изменений относительно написания слов иностранного происхождения (по типу параллельного употребления "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія).
  • Новая редакция правописания вызвала большой резонанс и протесты в обществе.

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