В Азовском море образовался остров из медуз: курьезное видео

Медузы оккупировали Азовское море. / Фото: twitter.com/KrimRt

Неподалеку от курортного Бердянска на поверхности Азовского моря собралось такое огромное количество медуз, что они образовали целый гигантский остров.

Курьезными кадрами в YouTube поделились отдыхающие.

В королевство медуз туристы приплыли на резиновой лодке.

Отдыхающие шутят, что летом 2020 года медузы вышли из морских глубин, чтобы захватить мир.

Отметим, Азовское побережье заполонило аномальное количество медуз, а их нашествие стало настоящей катастрофой для туристического сезона. Люди жалуются, поскольку во время купания получают неожиданные травмы. Туристы делятся в сети фотографиями, на которых видны сильные ожоги от медуз.

Читайте такжеМедузы на любой вкус, шторм и отсутствие карантина: что творится на курортах УкраиныКак ранее сообщалось, в населенном пункте Приморский посад Запорожской области бабушка купала внука в море, привязав на поводок, чтобы уж наверняка соблюсти безопасность.

Напомним, побережье Азовского моря в июле 2020 года заполонили гигантские ядовитые медузы, которые могут нанести ожоги отдыхающим, поэтому купаться в море практически невозможно.