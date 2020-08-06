Зеленский в Бахмуте устроил общение с покупателями супермаркета

Президент зашел в супермаркет в Донецкой области / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время визита в город Бахмут Донецкой области посетил местный супермаркет, в котором сделал покупки и проверил, как покупатели носят маски.

"Купил кофе и сладостей в Бахмуте Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей", – написал он на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что местные жители не пренебрегают средствами индивидуальной защиты во время поседения магазинов.

"Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил граждан за "большую ответственность и социальную культуру Донетчины".

/ Фото: Facebook/Владимир Зеленский

/ Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Как ранее сообщалось, один из старейших нынче президента Украины Владимира Зеленского друг артист Александр Пикалов признался, что перенес смертельную китайскую хворь.

Напомним, в середине июня появилась информация, что жена Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом.