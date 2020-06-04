С оружием и топорами: под Харьковом молодчики напали на полицейских

В Краснокутском районе Харьковской области группа лиц с оружием напала на служебный автомобиль, в котором находились полицейские.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 3 июня машину с правоохранителями атаковали люди, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - говорится в сообщении.

Полиция задержала участников общественной организации. Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того установлено, что 2 июня "эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению".

"Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи полиции Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Вараш Ровенской области местные жители напали на наряд патрульной полиции.