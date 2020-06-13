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В Харькове пьяная жена чиновника устроила масштабное ДТП

13 июня 2020, 19:40

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Жена чиновника устроила ДТП / Фото: Facebook/Павел Федосенко

В центре Харькова 13 июня жена советника главы Сумской ОГА Дарья Безбородая в состоянии сильного алкогольного опьянения устроила серьезное ДТП.

Как сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу полиции, супруга на автомобиле Audi A3 врезалась в припаркованный автомобиль Honda, которая вследствие удара перевернулась на бок и частично заблокировала движение транспорта.

В аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. Виновница ДТП отказалась проходить тест на наличие алкоголя в крови, однако сотрудники полиции визуально заметили, что женщина была пьяна. На нее составили протокол по статье о нарушении правил дорожного движения и отказ от осмотра водителя на состояние опьянения.

Как известно, советник главы Сумской ОГА Александр Ларин ранее служил в полке полиции особого назначения ГУНПУ в Харьковской области.

"Тебе, клоуну, какое дело?" - отвечал он на вопросы о ДТП с участием жены.

Также Ларин угрожал журналистам, которые интересовались аварией.

"Нормальные пацаны звонят редактору СМИ и начинают угрожать в лучших традициях быдла. Ну ок. Потанцуем", – написал в Facebook главный редактор издания Newsroom Павел Федосенко.

Напомним, в Москве 8 июня после ДТП с Михаилом Ефремовым умер водитель Сергей Захаров, которого протаранил актер.

Позже Михаила Ефремова обвинили в распространении наркотиков. В его анализах обнаружили не только алкоголь, но и несколько видов наркотиков.

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