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Кличко и Шварценеггер в совместном ролике поздравили с Днем Киева

31 мая 2020, 18:58

По задумке, жители города напевают песню "Як тебе не любити, Києве мій".

Виталий Кличко, Арнольд Шварценеггер
Виталий Кличко и Арнольд Шварценеггер поздравили с Днем Киева / kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко и актер Арнольд Шварценеггер поздравили украинцев с днем рождения столицы – с Днем Киева.

В Facebook обнародовали видео, в котором жители города напевают песню "Як тебе не любити, Києве мій".

Заветные и легендарные слова произносят все – от дворника до водителя троллейбуса. Вместе с Кличко произносит знаменитую фразу и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

"Друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к родному городу. Потому что каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев - город, который знает и любит во всем мире. Киев - каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!", – говорится в сообщении.

В ролике можно увидеть потрясающие виды столицы, достопримечательности – как исторические, так и новые. Жители признаются в любви к Киеву по пути на работу, во время трудовых будней или гуляя с ребенком. Изюминкой ролика стало обращение Шварценеггера.

Как известно, 31 мая 2020 года столице Украины городу Киеву исполняется 1538 лет.

Напомним, День Киева в 2020 году отмечается в необычном формате. Несмотря на ослабление карантина – массовых гуляний в честь Дня города все равно не будет, как и предупреждали власти. Впрочем, в КГГА придумали, чем утешить киевлян и гостей столицы.

Как ранее сообщалось, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.

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