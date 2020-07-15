В Киеве найден убитым следователь по особо важным делам СБУ, названо имя – СМИ

В Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного, узнали журналисты / УНИАН

В ночь на среду, 15 июля, в Оболонском районе Киева на ул. Иорданской был найден убитым следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины.

Следователь СБУ найден убитым около 2 часов ночи, позже стало известно, что убит Роман Закладный, который сегодня должен был выйти на пенсию, пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, на теле были признаки насильственной смерти, возле правого уха нашли следы крови.

"…Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти… У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь", – отмечается в материале.

В Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного, узнали журналисты / unn.com.ua

Агентство также выяснило, что Закладный занимался расследованием уголовных производств, связанных с госизменой и событиями на Донбассе.