В Донецке найден убитым мужчина, похищенный террористами.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, с заявлением о похищении мужа обратилась 44-летняя жительница Донецка. Она сообщила, что около 21:00 неизвестные вооруженные люди, одетые в камуфляжную форму, похитили ее мужа.

Уже в 22:45 тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в багажнике автомобиля "Тойота" возле свалки.

Открыто уголовное производство из-за умышленного убийства.

Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Донецкой ОГА сообщали, что только за одну неделю, с 16 по 23 июня в Донецке были похищены 14 человек, а еще 13 пропали без вести.