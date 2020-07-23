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В Киеве новая велодорожка ведет в столб: курьезное фото

Одна из полос движения оказалась с "препятствиями".

23 июля 2020, 19:47
Виталий Кличко на велосипеде
Кататься на велосипеде в столице могут помешать столбы / пресс-служба Виталия Кличко

В Киеве на проспекте Победы местная власть порадовала киевлян новыми велодорожками, которые оказались с изъяном – одна из них расположена на той части дороги, где расположены столбы.

Как сообщает паблик Белый велосипед в Facebook, курьезности ситуации придает разметка.

Изначально разметка была нанесена таким образом, что проехать на велосипеде было вполне приемлемо. Но ее, по неизвестное причине, изменили. Сотрудники городской службы с левой полосы знак велосипедного движения стерли, нарисовав его на правой полосе, ведущей к столбам линии электропередач.

Новая разметка получилась очень забавной. Трагизму ситуации придает тот факт, что существует велодорожка формально, пользоваться ею невозможно.

Так было:

/ Фото: Белый велосипед/Facebook

Стало:

/ Фото: Белый велосипед/Facebook

Напомним, в Киеве правоохранителей призвали усилить меры безопасности в связи с осложнением ситуации.

До того в Киеве у станции метро Минская прозвучал взрыв. Как рассказал столичный мэр Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства возле одного из входов на рынок Минский.

Ранее в Украине зафиксировали целую серию сообщений о минировании стратегических объектов ‒ вокзалов, аэропортов и станций метро. Только в столице сообщалось о минировании Центрального ж/д возкала и аэропорта Жуляны.

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