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"Поярков на каком месяце беременности?": в Сети смеются над акцией Стоп реванш

24 мая 2020, 22:00

Пользователи считают протест в центре Киева жалким зрелищем.

Поярков неуместно шутил о Зеленском со сцены Майдана / Фото: скриншот из видео

В Киеве 24 мая состоялась акция протеста Стоп реванш против окружения и решений президента Владимира Зеленского, в которой приняли участие сторонники экс-главы государства Петра Порошенко. Однако действия активных сторонников бывшего лидера высмеяли в соцсети.

В украинском сегменте Facebook посчитали забавным выступление со сцены Майдана скандального художника Сергея Пояркова, который пытался скопировать манеру выступления Зеленского, но вызвал отвращение у некоторой публики.

"Судя по фото, сегодня на майдане протестовали против эволюции", - пишет Денис Гороховский.

"Акция Стоп реванш порохоботов в Киеве напомнила, как хорошо, что мы не выбрали Порошенко и всю эту шоблу его унылых прихлебателей год назад", - отметил Юрий Романенко.

"Я так и не понял, зачем организовали этот стенд-ап Пояркова под видом митинга (слава богу хоть денег не брали за выступление), но теперь кто-то явно потерял право называть "Квартал" образцом тупого юмора. Против Пояркова "Квартал" - это короли юмора и сатиры. Самое интересное, что кому-то и Поярков "зашел", что в очередной раз характеризует "интеллектуальную элиту и соль земли украинской". Я думал после нашествия "вышитых патриотов" меня уже ничто не удивит. Как я ошибался! Короче говоря, Зеленскому ничего беспокоиться. На страже его политического спокойствия стоит одна очень активная, но не очень умная часть оппозиционного движения", - подчеркнул Петро Олещук.

"Годовщина "я - ваш приговор" выглядит примерно так", - акцентировал Вячеслав Чечило.

"Друзья, Поярков на каком месяце беременности? Когда маленького порохоботика ждать?" - пошутил Александр Волков.

"Пффффф))) Я сначала подумал, что это фотошоп", - смеется Сергей Наумович.

Вот несколько цитат из нашумевшего выступления Пояркова:

  • Собрались, разбойники? Можете меня не пугать, я только что пописял

  • Вы думали, чем я по роялю играл? Думали писькой? Нет, сиськой. У меня такая физиология. Меня из-за этого в армию не взяли

  • Чего никто не смеялся над моей самой удачной шуткой, что мне есть чем думать?

  • Лиза Богуцкая замироточила

  • Я не могу не говорить про Порошенко. У меня порошенко-недержание. Он мне уже снится в эротических снах. Я уже жену четыре раза Петей назвал

  • Вы говорите, у меня нет достижений. А вы посмотрите на мою хлеборезку. Она стала уже шире, чем у Порошенко. Я хочу догнать Януковича

  • Почему я не могу перестать стрелять? Это у меня травма. Как-то в юности меня Лена попросила перестать пукать. Я перестал, но потом начал хрипеть.

Напомним, в центре Киева 24 мая состоялась акция протеста под названием Стоп реванш, которая стартовала на Майдане независимости, а затем участники пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Украины Владимир Зеленский.

Сергей Поярков новости Киева новости Украины
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