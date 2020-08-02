В центре Киева "отличился" Михаил Поплавский и был наказан – СМИ

Поплавский получил от копов постановление, узнали журналисты.
В центре Киева – возле Бессарабского рынка – народный артист Украины и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский нарушил правила дорожного движения.
Поплавский на Бессарабке бросил машину на левой полосе дороги, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
По его данным, за нарушение ПДД ректора наказали полицейские – выписали постановление.
"Господин Михаил Поплавский побежал за крапивой на Бессарабский рынок, а машину свою оставил просто в левой полосе для движения. Полицейские оказались не фанатами творчества Михаила, а потому выписали постановление", – отмечается в сообщении.
Автор: Екатерина Присяжнюк