Отмена права на бесплатный проезд для льготников: в Кабмине оценили идею Кличко

В Киеве ветеранам из других городов хотят отказать в праве на бесплатный проезд

Министр по делам ветеранов Украины Сергей Бессараб отреагировал на инициативу киевского городского головы Виталия Кличко о том, что льготники, которые не являются киевлянами, будут оплачивать проезд на общих основаниях, а затем получать компенсацию из бюджета громады, где они зарегистрированы.

Во время брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале КМУ, министр напомнил, что законом о местном самоуправлении расходы за проезд льготников перенесены на бюджеты местных органов власти.

"Проблема эта поднята на уровне правительства. Я докладывал на заседании Кабинета министров эту проблему. Мы пригласили Киевского городского голову Виталия Кличко. Он с пониманием относится к этому. И до тех пор, пока Кабинет министров не определит механизм финансирования этих проектов, все будут ездить, как ездили. Единственное, окончательного решения нет, но сегодня уже подготовлено несколько предложений решения Кабинета министров. Рабочую группу по разработке предложений возглавляет министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, участвуют в ее работе Минветеранов, Минсоцполитики, некоторые другие министерства, представители Минобороны и МВД. Вопрос решается, и я уверен, что он будет решен, и ветераны в этом вопросе не пострадают", - заявил Бессараб.

По его словам, сейчас с Кличко договорились, что применять меры, о которых он объявил в Киеве не будут.

"Я считаю, что мы найдем решение и механизм будет установлен", - резюмировал Бессараб.

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Ранее Виталий Кличко сообщил, что инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса возмещения льготного проезда в общественном транспорте. По его словам, в прошлом году государство компенсировало столице всего 20% средств за предоставленные населению льготы, а в этом году - ничего.