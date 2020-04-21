В Киеве воздух стал чище: эксперты дали прогноз на неделю

Воздух в Киеве начинает восстанавливаться / Фото УНИАН

За последние сутки воздух в Киеве стал значительно чище, загрязнение не превышает норму.

Как сообщает ресурс IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени, замеры были сделаны 21 апреля в 21:00.

Состояние воздуха в столице характеризуется, как "хорошее".

Уточняется, что индекс загрязнения воздуха Киева составляет 49 при максимально допустимой норме в 50. Согласно прогнозу сервиса, ухудшение в столице в ближайшее время не предвидится. Возможно в субботу, 25 апреля, ветер изменит направление и в Киев вновь попадут продукты горения, но в небольшом количестве.

В мировом рейтинге городов с самой загрязненной атмосферой теперь столица Украины находится на 48 месте.

Напомним, устрашающие показатели загрязнения воздуха в Киеве на прошлой неделе поставили на уши всех, ведь дышать в городе было сложно, особенно по ночам. Отметим, тогда Киев накрыла пылевая буря.

Как ранее сообщалось, министр МВД Арсен Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве.