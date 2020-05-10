"Российская мразота": в Крыму боец без правил жестоко избил продавщицу за замечание

Мужчина жестоко избил продавщицу в Крыму / pexels.com

В поселке Новый Свет аннексированного Россией Крыма покупатель жестоко избил продавщицу магазина.

Конфликт возник после того, как мужчина вместе со своей спутницей зашел в торговый зал, причем у них не было с собой медицинских масок.

Судя по опубликованному видео, между покупателями и продавцом произошло выяснение отношений из-за несоблюдения правил карантина.

В конце концов мужчина плюнул в лицо продавщицы, в свою очередь обиженная дама запустила в него банкой солений.

После чего мужчина начал жестоко избивать продавщицу руками и ногами, таскал ее за волосы и повалил на землю.

Уточним, что агрессивный покупатель оказался приезжим из российского Санкт-Петербурга, его задержали полицейские.

В Сети обратили внимание, что вероятно подстрекателем конфликта стала подруга мужчины, которая начала конфликт и очевидно попросила защиты у своего спутника.

В Сети отреагировали на вопиющий случай нападения россиянина на продавщицу в Крыму:

"Откуда понаехали? Понятно, с культурной столицы", "Это русские. У него и на куртке RUS чтобы всему миру было понятно", "Действия, характер, принадлежность таких мудаков можно предугадать по одежде украшенной нац. атрибутами", "Его одежда и поступок точно характеризует в нем быдлостан тупорылый обыкновенный", "Російська мразота", - прокомментировали видео пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове жестоко избили журналиста после вызова полиции.