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В МИД заявили о вероятности деоккупации Крыма раньше, чем многие ожидают

19 мая 2020, 23:21

Дипломат сообщил о наличии особого документа.

Кулеба
Кулеба оптимистично смотрит на вопрос аннексии Крыма / УНИАН

Деоккупация аннексированного Россией украинского полуострова Крым может произойти гораздо раньше, чем многие ожидали.

"Как раз сейчас передо мной на столе лежит документ, который я сейчас детально изучаю. Его подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД", - цитирует РБК-Украина главу МИД Дмитрия Кулебу.

По словам министра, документ имеет рабочее название Стратегия деоккупации Крыма и пока тематически полностью не завершен. После его доработки запланированы консультации с органами власти, внешними экспертами и общественностью.

Кулеба отметил, что у данного документа может быть две судьбы. По первому сценарию, он может остаться исключительно в юрисдикции МИД. В ином случае, спровоцирует резонанс и будет принят к рассмотрению в СНБО.

Читайте также"Чей Крым?": ветеран АТО проткнул приятеля шампуром после ответаМинистр рекомендовал приготовиться к "игре в долгую", поскольку деоккупация – это весьма длительный процесс. Глава МИД отметил, что постоянно должно контролироваться санкционное давление и Украина должна быть готова к возвращению Крыма и реинтеграции, когда этот момент настанет.

"А такой момент настанет, и возможно, раньше, чем многим кажется", — подытожил Кулеба.

Как ранее сообщалось, выборы на временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донбасса одновременно с осенними местными выборами в Украине возможны только в том случае, если Москва пойдет на значительные уступки.

Напомним, у Зеленского допустили возможность возвращения Донбасса в Украину до конца 2020 года. В случае провала переговоров с Москвой, Киев готов перейти к альтернативному плану урегулирования конфликта.

Также в Кабмине рассказали, как Украина собирается возвращать аннексированный Крым.

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