Опасный груз от Путина: в Крыму заметили колонну военной техники

Фото: колонна российской военной техники - krymr.com

Новости Крыма - на аннексированном полуострове 11 июля заметили колонну российской военной техники, которая двигалась в направлении Симферополя.

Большую часть колонны техники составляли военные грузовики с открытым кузовом. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, на участке трассы Таврида заметили по меньшей мере 40 единиц военной техники, еще на одной из транспортных развязок заметили военных регулировщиков.

На кабинах многих грузовиков была отметка о перевозке опасных грузов с надписью "тосол яд". Все российские грузовики, судя по номерных знаков, прибыли в Крым с одного региона.

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Также, помимо грузовиков, на подъездах к Симферополю заметили четыре военных бронетранспортера с большим количеством разных грузов, еще один БТР тащили на буксире.

Как ранее писал Главред, в России на официальном уровне никогда не обсуждались планы о политической и правовой интеграции Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Подобные мнения являются частной точкой зрения авторов таких заявлений. Об этом рассказал куратор украинского направления в Кремле, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Также напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.