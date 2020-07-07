Часть Луганщины охватил огонь: сгорели более 100 домов, есть жертвы

В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов / lg.dsns.gov.ua

В понедельник днем, 6 июля, в Новоайдарском районе Луганской области возле села Осколоновка произошел пожар на территории Ахтырского и Боровского лесничеств, огонь охватил около 50 гектаров леса.

Во вторник утром, 7 июля, лесной пожар локализовали, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь перебросился на село Смоляниново, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Луганщине.

По его данным, также пожарные ликвидируют лесной пожар возле села Капитаново Новоайдарского района, там на территории Капитановского лесничества загорелись 40 га леса.

На странице ГСЧС Украины в Facebook говорится, что, по предварительным данным, в результате пожаров в Новоайдарском районе погибли четыре человека, девять – попали в больницу, а уничтожены более 100 домов.

"Предварительно четыре человека погибли и девять человек госпитализированы... Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в с. Смоляниново", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к тушению пожаров привлечены сотни спасателей и десятки единиц техники.

Напомним, в Украине в апреле в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) произошел масштабный лесной пожар, сгорели советские базы отдыха и села. Также масштабные лесные пожары охватили Житомирскую область, были уничтожены десятки домов.