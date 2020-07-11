Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора / Фото: пресс-служба полиции

Под Николаевом в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко.

Как информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора, ДТП произошло около 9:20 на автодороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск неподалеку от областного центра.

"По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы", — говорится в сообщении.

Водителя грузовика правоохранители впоследствии по горячим следам задержали. С места аварии сбежал 45-летний житель Львова. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП и выясняют все обстаоятельства досадной трагедии.

/ Фото: пресс-служба полиции

/ Фото: пресс-служба полиции

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