Хозяина убили за долги: подробности стрельбы на базе отдыха в Затоке

Хозяина базы отдыха убили за долги / Фото: пресс-служба полиции

В Затоке Одесской области около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории одной из местных баз отдыха. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.

Как информирует пресс-служба полиции Одесской области, для задержания злоумышленника в регионе объявили спецоперацию Сирена.

Оперативники уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и нацгвардейцами в течение нескольких часов задержали подозреваемого – 52-летнего жителя Затоки.

"Установлено, что подозреваемый и погибшие были кумовьями, однако последние несколько лет у них были неприязненные отношения из-за долговых обязательств. Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал к семейной паре на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить, и человек ушел. Однако уже ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", — сообщили в полиции.

/ Фото: пресс-служба полиции

/ Фото: пресс-служба полиции

Читайте также"Я тебя ударю": в Одессе мужчина избил беременную в маршруткеПо факту совершения преступления открыто уголовное дело, фигуранту сообщили о подозрении. У подозреваемого изъяли ружье – вероятное орудие преступления, оно направлено на экспертизу.

Как ранее сообщалось, в Затоке Одесской области, в районе станции Лиманская нашли два тела. Чуть позже выяснилось, что это супружеская пара, мужчину и женщину застрелили из охотничьего ружья.

Напомним, в Затоке Одесской области трагически погиб отдыхающий. На мужчину, который плавал на матрасе, наехал гидроцикл. Медики не смогли его спасти.