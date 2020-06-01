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На Западе Украины случилось заметное землетрясение

1 июня 2020, 13:58

В одном из украинских западных густонаселенных регионов произошло землетрясение с магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение
В Ивано-Франковской области произошло мощное землетрясение / Reuters

1 июня 2020 года на Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, было зафиксировано относительно мощное землетрясение ‒ с магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера.

Соответствующе сообщение было опубликовано пресс-службой Главного центра специального контроля (ГЦСК). Согласно обнародованным данным, источник землетрясения располагался в земной толще на глубине приблизительно двух километров.

"1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине двух километров", ‒ говорится в сообщении ГЦСК.

Читайте такжеПострадал Караван-сарай: в Иране землетрясение повредило достопримечательностиКак сообщают эксперты, при землетрясении с магнитудой 3,2 балла подземные толчки легко ощущаются людьми внутри помещения ‒ особенно на верхних этажах многоэтажных домов. Однако существенной угрозы для людей такое землетрясение не несет.

Напомним, ранее, 19 апреля 2020 года, в Украине были зафиксированы подземные толчки в Закарпатской области. Эпицентр силы землетрясения находился на глубине пяти километров в толще земли в районе центра региона – Ужгорода. Первая серия толчков показала магнитуду в 3,1 балла по шкале Рихтера. Спустя несколько часов произошло второе землетрясение (с магнитудой ‒ 1,5 балла).

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