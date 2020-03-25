В России - угроза цунами после мощного землетрясения: людей эвакуируют

Людей эвакуировали на возвышенность / Фото pressa41.ru

В Сахалинской области Росси произошло мощное землетрясение, была объявлена тревога цунами. Людей срочно эвакуировали на возвышенность.

Землетрясение произошло 25 марта в 13:49 по местному времени (04:49 по Киеву). Эпицентр находился в 226 километрах от Северо-Курильска, его очаг залегал на глубине 42 км. Как сообщает ИА Камчатка, в городе есть разрушения. По предварительным данным, один человек погиб.

Окончательная магнитуда землетрясения установлена на уровне 7,3 балла. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) – в 3 балла.

В Северо-Курильске (остров Парамушир) была объявлена угроза цунами. Высота первых волн составила 0,5 метра. Были эвакуированы около 400 человек. Людей вывели на возвышенные места. По словам местных жителей, в ближайшее время ожидается большая волна со стороны океана.

Напомним, в конце января мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у берегов Ямайки и Кубы, сейсмологи предупреждали об угрозе цунами для всего Карибского бассейна.